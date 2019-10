Retiren salsitxes i altres productes carnis de la marca alemanya Wilke per listeria

La cadena de cinemes Yelmo y la distribuïdora majorista Makro haurien venut alguns dels productes afectats

Actualitzada 23/10/2019 a les 19:15

Símptomes de la listeriosi i col·lectius de risc

L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut (ASPCAT) ha rebut l'alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) per un brot d'infecció alimentària causat suposadament pel bacteri listeria en productes carnis a Alemanya. L'empresa fabricant és Wilke i com a mesura de precaució s'ha procedit a retirar del mercat tots els lots de productes carnis de qualsevol data de caducitat d'aquesta marca, que majoritàriament són salsitxes tipus frankfurt. Els productes afectats per l'alerta porten el segell ovalat amb la identificació DE EV 203 EG. Salut no té constància ara com ara que cap persona estigui afectada a Catalunya ni sospita de cap cas. FACUA – Consumidores en Acción ha informat que entre els establiments que han venut els productes afectats hi ha la cadena de cinemes Yelmo i la distribuïdora majorista Makro.A Catalunya s'han distribuït, a diferents magatzems, grans superfícies i establiments minoristes, productes com salsitxes bockwurst, bratwurst i rostbratwurst, entre altres; pernil curat i fumat o salami. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que tinguin a casa algun d'aquests productes que no els consumeixin i els retornin als punts de venda. També es recomana a les persones que hagin consumit algun dels productes i tinguin algun símptoma de listeriosi que acudeixin al centre d'atenció primària (CAP) de referència.L'ASPCAT i l'Agència de Salut Pública de Barcelona han iniciat les actuacions per comprovar la retirada del producte del mercat i de gestió de l'alerta. Per a més informació, es pot trucar al telèfon d'informació i consultes de CatSalut Respon 24 hores (061).El germen listeria monocytogenes és el causant de la listeriosi, una malaltia que pot infectar molts òrgans diferents o membranes de la medul·la espinal o el torrent sanguini. Les infeccions per listeria tenen un risc important per a les dones embarassades, que poden no presentar símptomes obvis. El fetus es pot infectar i això provocaria l'avortament a partir del segon mes d'embaràs, però sobretot en el cinquè i sisè mes, segons informació del lloc web Canal Salut.El germen L. monocytogenes pot produir diferents tipus de malalties, com seria la gastroenteritis per listeria, amb una simptomatologia similar a la dels quadres convencionals, però amb un inici molt ràpid. El desenvolupament de la malaltia depèn de la quantitat de bacteris ingerits i sobretot de l'estat immunitari de la persona.