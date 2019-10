Hi ha 3.352 abonats sense servei a Sant Hilari Sacalm, 2.695 a Arbúcies i 2.358 a L'Espluga de Francolí

Actualitzada 23/10/2019 a les 08:36

Endesa ha informat que hi ha gairebé 25.000 persones sense llum a Catalunya a causa dels aiguats de les últimes hores. En concret, són 24.555 abonats, amb dades de les 5.40 hores. Hi ha 3.352 afectats a Sant Hilari Sacalm, 2.695 a Arbúcies, 2.358 a L'Espluga de Francolí, 2.287 a Breda, 2.220 a Sant Cebrià de Vallalta i 2.003 a Calella. A Tossa de Mar hi ha 1.385 abonats sense llum, 1.148 a Cambrils i 1.009 a Prades.Per sota del miler hi ha afectats a Reus, Moià, Barcelona, Matadepera, Tordera, Ripoll, Calonge, Sant Pol de Mar, Vimbodí i Poblet i Ulldemolins.