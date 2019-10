Entitats de drets civils recullen 122 casos de "violència policial" en sis dies d'aldarulls

Reclamen revisar els protocols policials i prohibir tant les pilotes de goma com els projectils de foam

Actualitzada 23/10/2019 a les 13:25

Diversos col·lectius de drets humans i civils han recollit de moment un total de 122 casos de «violència policial» durant els aldarulls de la darrera setmana per la sentència del Suprem. Per això, han demanat responsabilitat als cossos policials, revisió dels protocols, investigacions judicials i la prohibició tant de les pilotes de goma com els projectils de foam, així com la identificació clara i entenedora per davant i per darrere de tots els agents policials.El dispositiu SomDefensores està format pel centre de drets humans Irídia, la cooperativa d'advocats Iacta, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta-Novact, Stop Bales de Goma i la Fede, que agrupa entitats de justícia global.