Aquesta cara es reproduiria en milers de robots

Actualitzada 22/10/2019 a les 19:42

Una empresa de robòtica ofereix 116.125 euros per fer-se amb els drets del rostre d'una persona per a poder utilitzar-lo en els seus robots, segons ha anunciat en el seu blog.Geomiq busca rostre per a un «amic virtual» per a les persones grans i cedir el rostre significaria que la cara d'aquesta persona es reproduiria en milers de versions de robots.De moment, l'empresa no revela més dades, però Geomiq detalla que els candidats que passin de fase rebran detalls complets sobre el projecte.