Un dels CDR empresonats a Madrid té llacunes i el podrien haver drogat, segons els advocats

Alerta Solidària constata maltractament psicològic i estudien si també n'hi va haver de físic

Actualitzada 21/10/2019 a les 11:57

El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha denunciat aquest dilluns que un dels CDR empresonats en el marc de l'operació Judes mostra llacunes i el podrien haver drogat durant els interrogatoris.Pellicer ha apuntat que a través de la família han pogut constatar «coaccions i maltractament psicològic», i estan estudiant si també n'hi va haver de físic. «Té llacunes i no sap ben bé en quina situació es trobava durant algunes hores», ha explicat a Catalunya Ràdio, on ha remarcat que aquest detingut ha estat un mes sense poder tenir contacte amb el seu advocat de confiança, i no va ser fins dimecres que es van poder veure. «Se li han vulnerat tots els drets», ha conclòs Pellicer.