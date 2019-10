Sindicats de Policia Nacional denuncien una estratègia que busca «la mort» d'algun agent

Una cinquantena de persones es concentren davant la Prefectura a Barcelona per donar suport al cos desplegat a Catalunya

Actualitzada 21/10/2019 a les 14:38

Els sindicats de la Policia Nacional han denunciat aquest dilluns una estratègia de «terrorisme de carrer» posada en marxa per grups «perfectament organitzats i coordinats» que buscava «la mort» d'algun agent. Així ho han manifestat en una concentració de suport que ha aplegat una cinquantena de persones davant la Prefectura del cos a la Via Laietana. El secretari de comunicació del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Antonio Granados, ha demanat «contundència» i ha advertit que la «contenció» no és suficient en la gestió dels disturbis. Per això, ha demanat la mateixa «fermesa» que es donaria en qualsevol altre lloc d'Espanya.Les diferents organitzacions sindicals de la Policia Nacional han volgut fer un «reconeixement» als agents de la UIP perquè ho consideren «necessari» després de les escenes «de violència «viscudes als carrers de Barcelona i altres ciutats. En el manifest llegit per Granados, els sindicats alerten que s'ha posat «en marxa» una estratègia «de terror per atacar» les UIP desplegades buscant «una baixa». Asseguren que la «professionalitat» dels agents ha evitat «una desgràcia».Per això, també demanen «contundència». Consideren que la gestió del «terrorisme de carrer» no és «suficient» amb una actuació «de contenció», que deixi en mans «dels violents» la ciutat. Pels sindicats, s'ha d'intervenir on es produeix el disturbi amb la mateixa «tècnica i fermesa» que es faria a qualsevol lloc d'Espanya. Per això, també demanen a la Fiscalia General de l'Estat que s'impliqui en la qüestió i imparteixi «instruccions» perquè les acusacions dels detinguts s'acompanyin de peticions «d'ingressos a presó i imputacions de delictes de terrorisme».Segons els sindicats, les UIP fa 30 anys que gestionen l'ordre públic a l'Estat i «mai», des de 1989 havien hagut de fer front a «turbes tan exaltades i violentes» com les del divendres passat a la capital catalana. Per això, han demanat al Ministeri d'Interior un reforç en els agents així com els materials «imprescindibles» en ordre públic. També han reclamat jornades laborals menys llargues i uniformes per poder reposar les peces que s'han fet malbé durant els incidents.El manifest s'ha llegit en el marc d'una concentració de suport als agents que ha aplegat durant mitja hora una cinquantena de persones davant la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana, on s'han pogut sentir crits de «Viva Espanya» o «Aquesta és la nostra policia» i s'han pogut llegir pancartes amb missatges com «Déu dona a les pitjors batalles, els seus millors guerrers». Alguns dels concentrats, fins i tot, han portar regals i pastes als efectius desplegats a Catalunya. La concentració s'ha desenvolupat amb un ambient pacífic, aplaudiments a les furgonetes dels agents i només uns quants dels manifestants han insultat a una noia que ha travessat la Via Laietana amb una estelada penjada a l'esquena.