Sánchez truca a Colau i aquesta li demana que dialogui amb Torra: 'El telèfon s'ha d'agafar sempre'

L'alcaldessa reclama als dos presidents que com a mínim no «escenifiquin el desacord»

Actualitzada 21/10/2019 a les 11:18

Les institucions han de seguir treballant

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dilluns que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'ha trucat aquest matí i ella li ha transmès la necessitat de dialogar amb el president de la Generalitat, Quim Torra. «El telèfon s'ha d'agafar sempre», li ha dit, segons ella mateixa ha explicat a Catalunya Ràdio. Colau ha reclamat als dos presidents que si de moment no parlen, com a mínim no «escenifiquin el desacord» i trobin la manera de «desescalar el conflicte». També ha remarcat que hi ha maneres de dialogar sense que es faci de forma directa, com ara a través de mitjancers, i ha dit que ella està disposada si es considera que pot ajudar.Després d'assabentar-se que Sánchez venia a Barcelona aquest dilluns, Colau ha explicat que ha rebut una trucada seva i han estat parlant una estona. Ella li ha dit que la setmana ha estat molt dura i que era molt important reprendre el diàleg entre presidents. «Li he dit que el telèfon s'ha d'agafar sempre», ha resumit.Ell li ha explicat els seus motius per no parlar amb Torra, però l'alcaldessa ha insistit que cal parlar sempre, encara que comparteix que Torra ha comès alguns errors, especialment els últims dies. En aquest punt ha situat la seva intervenció al Parlament, que «no va ajudar a desescalar el conflicte, sinó que parlava a una minoria». «Pots agafar el telèfon per criticar-lo, però s'ha d'agafar el telèfon», ha insistit Colau a Sánchez.La pròpia alcaldessa ha augurat que els presidents no parlaran en l'actual context electoral, però ha demanat que, mentrestant, com a mínim no contribueixin encara més a escenificar el desacord que hi ha entre ells. A més, ha subratllat que hi ha moltes maners de parla, com per exemple a través de terceres persones que són de confiança de les dues parts, i que poden ser persones de fora de la política.Sobre una possible trobada entre ella i el president espanyol, ha indicat que ella està a disposició del que calgui, però també entén que potser no té temps de trobar-se amb ella aquest dilluns. «Qui ha de parlar són els dos presidents, que trobin la manera de fer-ho i de no escalar el desacord», ha insistit.Pel que fa a les últimes cimeres i reunions, ha explicat que el Govern estava convidat a la trobada convocada al Parlament. També ha dit que va rebutjar comparèixer amb Torra perquè va ser just després d'una compareixença a la cambra catalana del president «molt desafortunada».Sobre la decisió de JxCat i ERC d'abandonar les comissions d'aquest dilluns a l'Ajuntament en protesta per la decisió de Colau de suspendre el ple extraordinari, Colau ho ha lamentat, i ha opinat que les institucions han de donar el missatge que funcionen.En aquest punt, ha elogiat la tasca de serveis d'emergències, neteja i Guàrdia Urbana els últims dies. Colau ha aprofitat per criticar l'ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional, extrem que li ha transmès també a Pedro Sánchez. Això mateix li va dir la passada setmana a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Segons ha dit, ella li va dir que de moment aquesta qüestió no es podia afrontar perquè la policia no té un altre tipus de projectil disponible. Els Mossos, en canvi, tenen bales de foam.L'alcaldessa ha visitat aquest matí l'Hospital de Sant Pau per interessar-se pels ferits dels últims dies. Ha indicat que les dues persones més greus, un policia i una noia, sembla que s'estan recuperant després de les intervencions, però ha lamentat que hi hagi ja quatre pèrdues d'ull per pilota de goma.