Més de 200 personalitats portugueses demanen «l'amnistia immediata» per als líders independentistes

Demanen diàleg per «trobar una solució política» a la qüestió catalana i insten la UE a «posicionar-se»

Actualitzada 21/10/2019 a les 12:31

Més de 200 personalitats a Portugal han demanat aquest dilluns «l'amnistia immediata» per als líders independentistes empresonats. En un article al diari portuguès Público, polítics, catedràtics, periodistes i juristes, entre d'altres, demanen «l'aixecament de totes les acusacions contra ciutadans» per l'1-O i insten el govern espanyol i el Govern a «trobar una solució política» a la qüestió catalana. També reclamen a les autoritats portugueses i a la Unió Europea que es «posicionin davant la restricció de la democràcia i de drets polítics fonamentals» a Catalunya. «Les sentències no poden deixar a ningú indiferent», asseguren en l'article, titulat 'Contra la judicialització de la política'.«Parlem de presos polítics, ciutadans, activistes i líders polítics que hauran de complir condemna per l'exercici dels seus drets polítics fonamentals», apunten en l'article, en el qual també manifesten la seva «preocupació» per «l'agreujament» de la situació a Catalunya.Els signants de l'article defensen que la sentència del Tribunal Suprem «agreujarà més una trajectòria de violació de drets, llibertats i garanties que no para de ser denunciada a nivell internacional i que crea un precedent gravíssim en el dret de manifestació pacífica i drets polítics en general».Entre els signants hi ha el fundador del Bloco de Esquerda Fernando Rosas, l'exeurodiputada socialista Ana Gomes, el sociòleg Boaventura de Sousa Santos, el jurista Alfredo Caldeira, l'advocada Alice Brito i l'activista pels drets humans Andreia Lourenço Marques.