Les tres condicions que Pedro Sánchez li imposa a Torra per a poder parlar

El president del govern espanyol en funcions es desplaça aquest dilluns a Barcelona per visitar els agents policials ferits

Actualitzada 21/10/2019 a les 08:57

l president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha respost per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha de condemnar la violència «de forma rotunda», emparar les forces de seguretat que la combaten i evitar la discòrdia civil. D'aquesta manera, respon la carta que Torra li va enviar dissabte després que Sánchez no li agafés el telèfon. En la carta, Sánchez estableix que aquestes són les tres condicions que ha de complir un governant «si vol ostentar amb dignitat la representació de la seva comunitat davant de qualsevol interlocutor». El president espanyol es desplaça avui a Barcelona per visitar els agents ferits de les forces i cossos de seguretat de l'Estat després d'una setmana d'aldarulls arran de la sentència.Sánchez no ha contestat el telèfon a Torra ni dissabte ni diumenge però aquest dilluns li ha respost per carta amb el mateix missatge que ha anat repetint en els darrers dies: demanar que el president Torra faci una condemna «rotunda» de la violència. La condició que manté per establir un diàleg amb el president català després d'una setmana de tensió i aldarulls als carrers.El també candidat del PSOE a les eleccions del 10-N assenyala a Torra que el primer deure de qualsevol responsable públic és vetllar per la seguretat dels ciutadans i de qualsevol espai públic o privat davant de conductes violentes. I ha afegit que el segon deure és preservar la convivència entre tots els integrants de la societat civil i «evitar al fractura» de la seva comunitat. «La seva conducta s'ha mogut en els passats dies justament en sentit contrari», li ha retret Sánchez.Segons el president espanyol en funcions, Torra ha evitat condemnar de manera «inequívoca» les conductes violentes que s'han manifestat amb «virulència» i «assiduïtat» en diferents punts de Catalunya en els darrers dies. També li ha retret que hagi «girat l'esquena» a les forces i cossos de seguretat autonòmics i estatals «que protegeixen l'ordre públic amb gran professionalitat i exposant-se a grans riscos». I, en tercer lloc, també ha criticat que el president català «hagi ignorat» més de la meitat dels catalans «simplement perquè no comparteixen els seus propòsits» i no s'hagi comportat com el president de tots els catalans.En canvi, des del Palau de la Generalitat defensen que el president Torra ha condemnat la violència diverses vegades tant des del Parlament com des del Palau a través de declaracions institucionals.