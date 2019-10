La Policia Nacional escorcolla la seu de l'Associació Catalana de Municipis

Agents del cos registren una agència de viatges a Vic que ha treballat amb entitats sobiranistes

Actualitzada 21/10/2019 a les 12:39

La Policia Nacional està escorcollant aquest dilluns la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), situada al carrer València 231 de Barcelona, segons ha avançat 'El Confidencial' i han informat a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. Les mateixes fonts desvinculen l'operació del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser president d'aquesta associació durant sis anys, entre el 2011 i el 2017. L'operació està oberta, ordenada pel jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona i sota secret de sumari. En paral·lel, el mateix cos policial ha escorcollat una agència de viatges a Vic que, segons ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Erra, ha treballat amb entitats sobiranistes.Buch no podria estar investigat en aquesta causa que porta un jutjat d'instrucció, ja que s'hauria d'inhibir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva condició d'aforat.A l'exterior de la seu de l'ACM no es veu un desplegament policial, segons ha pogut constatar l'ACN des del lloc dels fets.