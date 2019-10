Els més greus són a l'Hospital Sant Pau, la Vall d'Hebron i el Trueta

Actualitzada 21/10/2019 a les 08:00

Els hospitalitzats ferits durant els incidents a Catalunya en els últims dies són ara 13. Els més greus són a l'Hospital Sant Pau, la Vall d'Hebron, la Fundació Puigvert i el Trueta. Al primer hi ha el ferit molt greu, un Policia Nacional, i també tres persones greus per lesions oculars, un menys greu i un sisè que evoluciona favorablement.A la Fundació Puigvert hi ha ingressat un ferit greu, mentre que a la Vall d'Hebron hi ha un greu i un lleu. Al Trueta de Girona hi ha dues persones greus, i al Sagrat Cor dos menys greus. També hi ha un ferit lleu ingressat a l'Hospital Joan XXIII.