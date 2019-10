Advocats dels empresonats per aldarulls denuncien manipulació dels atestats policials

Veuen totalment injustificada la presó preventiva

Advocats dels empresonats per aldarulls els últims dies denuncien manipulació dels atestats policials i altres irregularitats. El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha constatat a Catalunya Ràdio l'ús de proves exactament iguals per a diferents detinguts. També s'ha queixat que funcionaris i jutges amb banderes espanyoles a les solapes impedeixen la feina dels advocats i diuen que «netejaran els carrers». L'advocat Benet Salellas ha apuntat que els atestats de la Policia Nacional són d'un «rigor sota mínims». «Quan fem una certa comparació amb altres atestats veiem que un mateix material apareix com si hagués estat intervingut a diverses persones al mateix temps», ha explicat. Tots dos veuen injustificada la presó preventiva.Pellicer ha atribuït una «justificació política» a les presons preventives, i ha constatat que els empresonats són «presos polítics». Al seu parer, les detencions, «moltes d'elles aleatòries», només tenen com a objectiu aturar les mobilitzacions. Segons ell, cap de les presons preventives està justificada. Alerta Solidària porta directament la defensa de quatre dels empresonats i s'està coordinant amb alguns advocats de la resta.Per la seva part, Benet Salellas, que defensa dos dels empresonats, ha criticat la «molt baixa qualitat» dels atestats de la Policia Nacional, perquè «no contenen ni gravacions, ni actes d'inspecció ni testimonis», i només es basen en la informació els propis agents. A això li ha sumat la dificultat que estan tenint els advocats per tractar amb els seus defensats.D'altra banda, ha denunciat que durant la declaració d'un dels seus defensats davant del jutge, hi havia dos policies encaputxats a la sala. Salellas ha remarcat que això expressa «una situació d'excepcionalitat que no s'adiu amb la realitat i que el que fa és contaminar tot el que passa a la sala». Segons ell, molts jutges es contagien d'aquest context i acaben plantejant mesures que no adoptarien en una situació normal.També ha assegurat que molts fiscals li han confirmat que la Fiscalia General de l'Estat ha donat la instrucció de demanar presó provisional en tots els casos.Salellas ha recordat que els detinguts per incendiar una cafeteria durant la vaga general del 2012 mai han entrat a la presó, mentre que ara hi ha persones empresonades que no tenen antecedents per llençar «pedres, una castanya o un ou». «S'està utilitzant el dret penal per castigar de manera anticipada aquestes persones i intentar enviar un missatge de repressió al moviment independentista», ha conclòs