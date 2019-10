Els mossos intervenen una bombona de gas heli manipulada a Barcelona

Una periodista de El País també apunta en un tuit que «uns ciudadans han vist a uns joves deixar-la»

Los @mossos intervienen a las 6am una bombona de gas en ronda Sant Pere, cerca de paseo de Gràcia. Manipulada, con una pequeña mecha encendida, ha provocado una llama, según fuentes policiales. Unos ciudadanos han visto a unos jóvenes dejarla. Actúa Tedax https://t.co/zj2ufo0EUn pic.twitter.com/WBUmYsIYyA — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) October 18, 2019

Els Mossos d'Esquadra han intervingut una bombona de gas heli manipulada en la ronda de Sant Pere, segons ha publicat avui el diari de La Vanguardia. El mitjà apunta que l'artefacte va ser localitzat després de l'avís dels veïns als voltants de les 6a.m. La Vanguardia també assegura que la bombona tenia una petita metxa encesa que creava una flama. No tenia cap mena de temporitzador per a detonar o similar, han apuntat fonts policials.Rebeca Carranco, periodista d'El País ha publicat un tuit amb les fotografies de la suposada bombona manipulada. La periodista també assegura que «uns ciutadans han vist a uns joves deixar-la».Els Mossos han obert una recerca per a analitzar els fets i s'han activat als Tedax per a recollir la bombona i analitzar què podria haver provocat.