Sanitat ordena retirar un lot de Gelocatil d'un gram per un error en l'etiquetatge

Es tracta del fàrmac oral en 10 sobres del laboratori Ferrer Internacional

Actualitzada 18/10/2019 a les 18:08

L'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada de totes les unitats d'un lot de Gelocatil 1 gram solució oral 10 sobres, del laboratori Ferrer Internacional, per un error en l'etiquetatge.La retirada s'ha produït per un error en la impressió de la dosi que apareix al sobre d'algunes unitats, de manera que apareix 650 mil·ligrams en lloc d'1 gram.En concret, les unitats que mana retirar del mercat són del lot N006, amb caducitat de novembre de 2021, i ordena que siguin retornades al laboratori.El principi actiu d'aquest fàrmac, indicat per adults, és el paracetamol, que és eficaç per reduir el dolor i la febre, i està indicat per a l'alleujament simptomàtic del dolor ocasional lleu o moderat, com el de cap, dental, muscular (contractures) o d'esquena (lumbago) i en estats febrils.