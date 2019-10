Marlaska defensa els Mossos i denuncia una «campanya de desinformació» contra la policia

El ministre de l’Interior parla d’un «impacte reduït» de la vaga i confia en restablir la normalitat «en els pròxims dies»

Actualitzada 18/10/2019 a les 13:25

Denuncia una «campanya de desinformació»

Interior confia que l’independentisme pacífic desinfli els violents

Marlaska adverteix que la violència «no quedarà impune»

Interior defensa els Mossos

16 detinguts i 10 policies ferits

A la recerca del Tsunami Democràtic

Descarta per ara mesures extraordinàries

«Impacte escàs» de la vaga

El ministre de l’Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest divendres en roda de premsa a La Moncloa el dispositiu dissenyat pels Mossos a la plaça Artós de Barcelona per controlar una manifestació d’ultradreta que va desembocar, després, amb una agressió al centre de Barcelona. Marlaska ha assegurat que «hi va haver una feina efectiva professional i coordinada dels Mossos». Segons el ministre l’agressió feixista «no quedarà impune» i se saldarà en breu amb la detenció d’un dels ultres que ja ha estat identificat. Marlaska també ha aprofitat la compareixença per denunciar el que considera una «campanya de desinformació» per part de l’independentisme per atribuir a les policies «accions de provocació de violència» mitjançant «infiltrats» als CDR.Marlaska ha comparegut en roda de premsa a La Moncloa en el marc d’una ofensiva de l’executiu espanyol per explicar la seva actuació a Catalunya als mitjans. Dues hores abans el mateix ministre ho havia fet a RAC1, mentre que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha estat entrevistada a la Ser Catalunya i compareixerà de nou a les 13.30 aproximadament a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.El govern espanyol assegura que està combatent una «campanya de desinformació» per part de l’independentisme que consisteix en «la difusió de narratives per manipular a l’audiència». Segons Marlaska aquesta «campanya» consisteix en «atribuir a les forces de seguretat accions de provocació de violència mitjançant l’existència d’infiltrats als CDR amb suposades proves videogràfiques».Fonts del Ministeri de l’Interior han apuntat aquest divendres que malgrat que no fan prediccions sobre possibles escenaris violents en els pròxims dies confien que la «gran majoria» independentista aïlli i desinfli els violents. En tot cas, apunten aquestes fonts, el Ministeri està preparat per a qualsevol circumstància que pugui tenir lloc, inclosa l’arribada de persones de grups violents procedents d’altres punts de l’Estat o d’Europa.El ministre ha insistit de nou que el que té lloc ara són «incidents violents protagonitzats per grups minoritaris però molt organitzats amb uns comandaments i una estratègia evidents» que «no quedaran impunes» perquè l’ordenament recull sancions «penals i econòmiques». Segons Marlaska s’ha detingut «un nombre important de persones» i altres seran detinguts «de manera immediata» perquè «disposem d’imatges».Malgrat que el dispositiu dels Mossos no va impedir aquest dijous que la concentració feixista de la Plaça Artós de Barcelona desemboqués en una agressió a tres quilòmetres del lloc, Marlaska ha defensat aquest divendres l’actuació de la policia catalana. Segons el ministre «els enfrontaments van ser escassos» i tant els Mossos com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil «estan donant mostres d’una gran professionalitat i eficàcia i actuen amb professionalitat».Per Marlaska, «hi va haver una feina efectiva professional i coordinada dels Mossos a qui correspon» l’actuació vers el grupuscle feixista «i quan hi va haver agressions va ser molt esporàdic». «Se’ls va poder mantenir separats i és quan es van activar els reforços previstos que per circumstàncies sobrevingudes es va intervenir». En tot cas, segons el ministre, «no hi haurà cap fet impune» i un dels agressors ja ha estat identificat i serà detingut en les pròximes hores.Aquest dijous es van produir la detenció de 16 persones de les que 8 han ingressat en presó provisional per delictes de desordres públics, lesions i atemptats als agents de l’autoritat. Ahir 5 Mossos i 5 policies nacionals van resultar ferits.Marlaska ha insistit que s’està investigant qui hi ha al darrere del Tsunami Democràtic per actes que entén constitutius de delicte. «Nosaltres no perseguim associacions ni idees, sinó actituds, conductes penalment rellevants», ha dit, i al final «es determinarà quines persones hi estan al darrere i hauran d’assumir la seva responsabilitat».El ministre ha descartat per ara l’adopció de mesures extraordinàries perquè «ens trobem davant una qüestió d’ordre públic i actuem d’acord a aquesta realitat». «Anirem aplicant les actuacions d’acord a l’escenari històric que ens haguem d’enfrontar» i «esperem que no calgui passar a un altre escenari i ens quedem en ordre públic i torni la tranquil·litat plena als carrers de Catalunya».El ministre també ha fet recompte de com transcorre la vaga. Al seu entendre el fet que la reducció del consum elèctric sigui només del 7% -xifres facilitades pel mateix ministre» «pot indicar un impacte reduït de la vaga».