La justícia investiga a Tsunami Democràtic per indicis de terrorisme

La Guàrdia Civil identifica les pàgines i demana als servidors que els donen suport que deixin de fer-ho

Actualitzada 18/10/2019 a les 17:03

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha ordenat a la Guàrdia Civil clausurar les pàgines web de la plataforma Tsunami Democràtic, promotora de les mobilitzacions contra la sentència del procés, en el marc d'una investigació per indicis de delictes de terrorisme.Aquest jutge, que és el mateix que va empresonar a set integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR), ha adoptat aquesta decisió -per la qual també s'ha ordenat el tancament de perfils en xarxes socials vinculats a aquesta plataforma- a instàncies de la Fiscalia per «imputacions semblants» a les d'aquests detinguts, segons han indicat fonts jurídiques.Els set CDR van ingressar a la presó el 26 de setembre per delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per a causar estralls.Segons les fonts consultades, el jutge, que investiga aquests fets en una causa declarada secreta, ha encomanat el tancament de la web i dels perfils vinculats a Tsunami Democràtic a la Guàrdia Civil, el mateix cos que investiga les accions dels set CDR empresonats, als quals se'ls va intervenir substàncies per la fabricació d'explosius.No obstant això les fonts han precisat que només es pot bloquejar aquells dominis situats a Espanya, per la qual cosa si aquests es troben a l'estranger no es pot procedir al seu bloqueig de manera immediata.Alhora que es coneixia la decisió del magistrat, Anonymous ha penjat una captura de pantalla de l'app de Tsunami Democràtic en la qual s'informa en català que aquesta pàgina web ha estat tancada per disposició de l'autoritat judicial.