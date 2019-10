Malèfica, la dolenta més famosa de Disney, torna a la gran pantalla de la mà d'Angelina Jolie

'El asesino de los caprichos', amb Maribel Verdú i Aura Garrido, s'estrena als cinemes després del seu pas per Sitges

Actualitzada 16/10/2019 a les 14:31

Maléfica. Maestra del mal, la nova aventura de fantasia que es desenvolupa anys després de Maléfica, el film que va donar a conèixer els esdeveniments que expliquen l'origen de la dolenta més famosa de Disney, torna aquesta setmana als cinemes. Protagonitzada per Angelina Jolie, Elle Fanning i Michelle Pfeiffer, el film continua explotant la complexa relació entre la fada de les banyes i la propera reina. La cartellera també porta El asesino de los caprichos, la nova pel·lícula de Gerardo Herrero, que es torna a posar darrere la càmera amb un thriller policíac que té com a rerefons els gravats dels Caprichos de Goya. La cinta, amb Maribel Verdú i Aura Garrido com a reclams, es va presentar al Festival de Cinema de Sitges.Aventura de fantasia que es desenvolupa diversos anys després de Maléfica, on el públic va conèixer els esdeveniments que van endurir el cor de Malèfica (Angelina Jolie) i que la van portar a maleir la recent nascuda Princesa Aurora. Ara, la pel·lícula segueix exlporant la relació entre totes dues ara que la jove està a punt de ser coronada reina, com estableixen les noves aliances per protegir les terres i les criatures màgiques que hi resideixen.El asesino de los caprichos és la nova pel·lícula del director i productor Gerardo Herrero, que torna a posar-se darrere la càmera amb un thriller policíac que té com a rerefons el món de l'art i, més en concret, els gravats dels Caprichos de Goya. De fet, un assassí reprodueix els retrats en el seus crims, i les inspectores -Maribel Verdú i Aura Garrido- hauran de resoldre el cas. La cinta es va presentar al Festival de Cinema de Sitges, on Maribel Verdú va rebre el Premi Màquina del Temps a la seva trajectòria.Inspirada en el llibre homònim de Yanis Varoufakis, exministre d'Economia grec, la cinta recull la lluita que va mantenir contra les elits durant les negociacions del rescat a Grècia en plena crisi de l'euro. Un enfrontament que va tenir pendent la Troika, els ciutadans europeus i el sistema econòmic mundial.Isabel, una dona que s'ha dedicat tota la vida a treballar amb nens en un orfenat de Calcuta, rep una misteriosa donació de Theresa, directiva multimilionària d'una companyia que viu amb el marit, un artista, i els seus bessons a Nova York.En un institut dels suburbis parisencs, adolescents prou afortunats per assistir-hi parlen i veuen passar la vida mentre la ciutat s’estén al seu darrere i als seus peus. Claire Simon estableix un diàleg cinematogràfic en què conversen sobre les seves històries personals, les seves famílies, i també de les seves passions i les seves solituds. A aquesta edat, comencen a plantejar-se deixar enrere les famílies, si en tenen, o fins i tot a fugir-ne quan estan completament trencades. Anar pel seu compte pot comportar tantes coses bones com dolentes. La cinta arriba a la gran pantalla doblada al català.En Harvie és un noi intel·ligent que només té una única obsessió: arribar al darrer nivell d’un videojoc. Però no podrà aconseguir-ho sense el suport de la seva amiga i del seu gosset Fidel. La cinta arriba a la gran pantalla doblada al català.La seqüela torna a reunir al repartiment original per lluitar contra els nous tipus de zombis que han evolucionat des de la primera pel·lícula, així com els nous supervivents humans. La cinta la protagonitzen Emma Stone, Abigail Breslin, Woody Harrelson i Jesse Eisenberg.Basada en les obres teatrals Enric IV i Enric V de Shakespeare, The King, que narra la historia d'un príncep jove i deshonorat, Hal, que hereva la corona i ha d'aprendre el que significa ser un rei, guiat per l'únic i verdader amic, Falstaff.