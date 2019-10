Buch defensa els Mossos i atribueix els aldarulls a «grups reduïts de manifestants violents»

El conseller creu que no s'està donant «cap motiu» per aplicar la Llei de Seguretat Nacional

Actualitzada 16/10/2019 a les 19:22

Buch no veu motius perquè s'apliqui la Llei de Seguretat Nacional

Buch descarta dimitir

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat aquest dimecres l'actuació dels Mossos d'Esquadra i ha assegurat que no s'està donant «cap motiu» per aplicar la Llei de Seguretat Nacional perquè la policia catalana està garantint el dret a manifestació i l'ordre públic. En la seva primera compareixença pública després dels aldarulls a diferents ciutats catalanes aquest dimarts, Buch els ha atribuït a «grups reduïts de manifestants violents», que ha qualificat de «provocadors» i «agitadors», i ha demanat «aïllar-los». De fet, preveu nous «brots de violència» en manifestacions previstes per aquest mateix dimecres. El conseller també ha descartat dimitir. El director general de la Policia, Pere Ferrer, no ha descartat l'ús de gas pebre.«La defensa de la llibertat no necessita cap llançament d'objectes contundents a un cordó policial», ha defensat Buch, que ha criticat l'existència de «grups violents» que ha demanat «aïllar». «No ens fan cap bé», ha afegit el conseller, que ha dit que «llançar objectes contundents contra la policia, intentar trencar cordons policials no és democràtic ni pacífic, sinó de grups violents». Per això ha reclamat «que les legitimes mostres d'enuig es facin de forma cívica i pacífica». En canvi, ha defensat les protestes pacífiques de «la majoria de catalans i catalanes» com les que s'han dut a terme des del 2010 amb «milions de manifestants als carrers i zero incidents».El conseller ha explicat que dilluns les «més de 200 manifestacions i concentracions» es van dur a terme «d'una manera exemplarment cívica». Ha afegit que també hi havia «una altra imatge de gent que estava construint barricades, llançant objectes contundents contra les línies policials i intentava passar els controls policials». Pel que fa al dimarts ha exposat que «es van produir mostres d'aquesta disconformitat i en alguns punts concentracions que no van anar a més» però «en dues d'elles van acabar amb confrontracions entre una minoria de manifestants i la policia, amb desenes de ferits, dos d'ells molt greus». Amb l'arribada de la nit les concentracions «van desembocar en l'enfrontament directe de grups reduïts de manifestants contra la policia».Sobre la possible aplicació de la Llei de Seguretat Nacional, Buch ha defensat que no estan donant «cap motiu» perquè s'apliqui. Ha argumentat que el cos «està garantint els drets dels ciutadans i l'ordre públic d'aquest país». Ha defensat que els Mossos representen «una senyal d'identitat» que es manifesta per la «filosofia» i la «praxis».Pel que fa a l'actuació policial, Buch ha explicat que com «sempre» fan els Mossos d'Esquadra es revisaran les imatges «de totes els actuacions que fa l'ordre públic» per si s'ha de «canviar alguna actitud no ajustada». El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, s'ha mostrat més contundent i ha dit que «és intolerable que es torni a repetir el que va passar» la nit del dimarts. Per aquest motiu, no ha descartat utilitzar gas pebre perquè «tots els cossos policials han de disposar de totes els eines que tenen al seu abast per poder afrontar aquesta situació».Buch ha descartat la dimissió. «El conseller d'Interior normalment sempre està subjecte a rebre la petició de dimissió. No sóc el primer. Forma part del que podria ser una normalitat», ha dit Buch. Ha afegit que està «preocupat» en «garantir l'ordre públic d'aquest país» perquè els catalans es puguin manifestar contra la sentència. Ha dit que més endavant «no hi haurà cap problema en fer balanç i parlar de tot».La segona jornada de protestes per la sentència del Tribunal Suprem va acabar ahir a la nit amb 30 detinguts en diferents punts de Catalunya, i 43 Mossos ferits. Es van produir nombroses càrregues policials. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 125 persones durant la jornada de protestes de dimarts, 74 de les quals a Barcelona. Després d'aquests fets aquest dimecres diversos diputats del grup parlamentari de JxCat havien expressat que el conseller d'Interior hauria de dimitir després dels aldarulls d'aquest dimarts. Almenys una desena de membres de la formació han explicat a l'ACN que el conseller «no està preparat» per gestionar els dies que venen, posteriors a la sentència del Suprem.La compareixença de Buch s'havia de produir al matí però s'ha ajornat fins a celebrar-se finalment a les cinc de la tarda. A primera hora s'ha trobat d'urgència amb el president Quim Torra, la consellera de la presidència, Meritxell Budó, i el vicepresident, Pere Aragonès per analitzar els aldarulls en concentracions i mobilitzacions postsentència. Buch ha explicat que la reunió ha estat per «valorar les dades, els fets i com ho havíem d'afrontar» però ha defensat que els retards «no» han estat per cap manca de consens.