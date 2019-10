L'entitat difon un vídeo amb lema 'Contra la sentència, reincidència'

Actualitzada 15/10/2019 a les 08:54

Òmnium ha llançat una campanya perquè la ciutadania ompli els jutjats de tot Catalunya d'autoinculpacions. «Som culpables per manifestar-nos, per votar, per desobeir pacíficament», manifesten les personalitats que ha través del vídeo es declaren culpables.Entre ells apareixen la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, els periodistes Quim Masferrer i Empar Moliner; el cantant Cesc Freixas i el director teatral Oriol Broggi. Amb el lema 'Contra la sentència, reincidència', Òmnium insta els ciutadans a autoinculpar-se pels mateixos delictes a què han estat condemnats els líders polítics i socials independentistes, que sumen un total de 100 anys de presó.