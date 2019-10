Cancel·len 45 vols dels 986 programats al Prat perquè els avions no van poder arribar

Desenes de persones passen la nit a l'aeroport i les cues són més llargues de l'habitual

Actualitzada 15/10/2019 a les 09:20

Un total 45 vols s'han cancel·lat aquest dimarts a l'aeroport del Prat dels 986 programats perquè els avions no van poder arribar durant la jornada de protestes de dilluns, segons han informat a l'ACN fonts d'Aena, que han explicat que la xifra de vols cancel·lats ahir va pujar fins als 110. S'espera que durant el dia es reestructuri tota l'operativa. Es registren cues més llargues de l'habitual als mostradors perquè els passatgers han vingut amb més temps o perquè directament han passat la nit a l'aeroport després que el seu vol es cancel·lés i han canviat el bitllet. Desenes de persones han dormit al Prat, sobre els bancs de la terminal o a terra. Casament i desconcert són els estats d'ànim més repetits pels viatgers que han parlat amb l'ACN.Una dona afectada assegura que va haver de caminar 11 quilòmetres per arribar a l'aeroport, ja que les comunicacions estaven tallades, i ha passat la nit a l'aeroport a l'espera de poder sortir aquest dimarts cap al seu destí.El Ministeri de Foment assegura que l'aeroport funciona amb normalitat, i remarca que tot i les circumstàncies viscudes, es van operar el 90% dels vols, uns 800. «No és el mateix tallar un carrer o ocupar algunes zones que bloquejar un aeroport», apunten des del ministeri.El ministre de Foment en funcions, José Antonio Ábalos, ha explicat a Catalunya Ràdio que a l'aeroport de Madrid no es van registrar problemes «més enllà de la propaganda» del Tsunami Democràtic. Pel que fa a Barcelona, ha indicat que les cancel·lacions van afectar bàsicament Vueling, que va tenir problemes en l'accés de la tripulació.