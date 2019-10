La Moncloa llança una campanya sobre les «fortaleses» de la democràcia espanyola coincidint amb la sentència

Per altra banda, Sánchez reivindica que Espanya és una «democràcia consolidada» i un estat de dret «dels més avançats del món»

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:22

Sánchez reivindica que Espanya és una «democràcia consolidada»

España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros.



España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros.

Esta es la España de verdad. Y la hemos hecho juntos, ciudadanía e instituciones. Desde la convivencia, el respeto y la ley. #EverybodysLand

Coincidint amb la sentència del Suprem sobre l’1-O el govern espanyol ha llançat aquest dilluns un vídeo explicatiu sobre “les fortaleses” del sistema democràtic espanyol en anglès, francès, alemany i rus. Hi apareixen els ministres Carmen Calvo, Josep Borrell, Fernando Grande-Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luís Planas, Teresa Ribera, José Guirao i Pedro Duque i s’emmarca en lla campanya #EverybodysLand. Aquesta campanya, segons La Moncloa, vol “recordar” aquestes “fortaleses” de la democràcia espanyola al món.El vídeo consisteix en declaracions on ministre Marlaska assegura en anglès que “va ser molt dir aconseguir una democràcia real així que no ho oblidarem” i Borrell en francès que l’espanyola és “una de les democràcies més consolidades del món”.Calviño i Celáa, per la seva banda, asseguren que “els nacionalismes divideixen les societats entre marits i mullers, entre germans i germanes” i Planas que “cal fer-ho junts”. Duque afirma en alemany que “es va poder convertir en un astronauta europeu” i Teresa Ribera que “les diferències sempre ens fan més especials”.La vicepresidenta Calvo, per la seva banda, diu en castellà que no es podria imaginar “viure en un país que no fos la democràcia que som” i diverses ministres asseguren que “Espanya és la casa de tots”.El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha reivindicat que Espanya és una democràcia consolidada i un estat de dret "dels més avançats del món". A través del seu compte de Twitter i poques hores abans de fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem (TS), el president espanyol defensa que aquesta és l'Espanya "de veritat". "Un dels països més lliures i segurs. I ho hem fet junts, ciutadania i institucions. Des de la convivència, el respecte i la llei", afegeix el també candidat del PSOE a les eleccions del 10-N. Sánchez acompanya aquest missatge del vídeo en diversos idiomes en què diversos membres del seu executiu defensen les "fortaleses" de la democràcia espanyola.