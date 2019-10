Junqueras: "Mai renunciarem a cap dels nostres objectius per molta repressió que vulguin exercir"

El líder d'ERC assegura que segueixen «amb la mà estesa» i avisa que el PSOE només negociarà «si no té més remei»

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:44

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que «mai» renunciarà a cap dels seus objectiu «per molta repressió que vulguin exercir». En un article publicat a ElNacional.cat poc abans que es faci pública la sentència del Suprem, Junqueras ha remarcat que seguiran posant l'autodeterminació i l'amnistia sobre la taula i ha reivindicat ERC com a la «millor garantia» per fer les coses «amb la bandera de l'honestedat i del respecte mutu». «Tothom sap que som més independentistes que ningú, ho hem estat tota la vida, i a la vegada més dialogants que cap altre actor», ha insistit. De fet, i en relació al diàleg, el líder republicà –en presó preventiva- ha assegurat que segueixen «amb la mà tan estesa com sempre» i «amb l'esperit més serè que mai a l'hora de dialogar amb tothom». En aquest sentit, ha carregat durament tant contra el PSC com el PSOE, a qui ha acusat de només negociar «si es veu en la més absoluta necessitat i si no té més remei».A la carta, que es fa pública pocs dies –fins i tot hores- abans que es conegui la sentència del judici de l'1-O, Junqueras insisteix en la voluntat de dialogar dels republicans, i aprofita per reivindicar el diàleg com a eina «imprescindible» per aconseguir un futur «millor». «Totes les persones que vulguin i considerin que la resolució de l'actual conflicte polític passa i passarà en gran part per un diàleg sincer, poden votar ERC», apunta Junqueras, que emmarca la missiva no només en el context pre-sentència, sinó també en al precampanya electoral.De fet, també en aquesta línia critica als socialistes i avisa que mentre se senti «fort» el PSOE «fugirà d'estudi i preferirà salvar els (seus) mobles pactant amb la dreta espanyola». També els retreu que reclamin una condemna de la violència, que ha recordat que l'independentisme sempre ha fet, mentre «» davant la violència policial de l'1-O. I en aquest sentit, Junqueras reitera que «malgrat tot» seguiran «asseguts a la taula del diàleg». «Sempre estem disposats a dialogar tot i que la cadira de davant sempre ha estat buida. Sempre», ha sentenciat el líder d'ERC.A les portes de la sentència Junqueras es refereix a la presó preventiva que fa prop de dos anys que dura, així com a la possibilitat d'una condemna, i avisa que la presó i l'exili «no són símptomes del fracàs» dels independentistes sinó al contrari. «Evidencien el fracàs d'un suposat estat de dret i d'una democràcia immadura i fallida que el senyor Pedro Sánchez fa veure que vol defensar», acusa Junqueras, que després afegeix que «quan regna la injustícia» és habitual que «els innocents facin estada a les presons». «Difícilment algú gosaria dir que Mandela o Gandhi van fracassar pel fet d'anar a la presó», rebla el líder republicà.Junqueras acaba la missiva des de la presó amb una crida «al coratge, la perseverança i la dignitat» i avisa que «passi el que passi» persistiran. «Som els que mai ens cansem, els que mai renunciem, els que mai desistim», ha assegurat.