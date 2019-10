Ábalos defensa la sentència, demana «responsabilitat» a l'independentisme i descarta l'amnistia

El ministre de Foment en funcions diu que el seu executiu no es planteja ara concedir cap indult

Actualitzada 14/10/2019 a les 10:06

El ministre de Foment en funcions i secretari d’Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha expressat aquest dilluns el «respecte» del seu executiu a la sentència de l’1-O i ha demanar a l’independentisme que actuï ara amb «responsabilitat». «La sentència deixa clar que a Espanya l’Estat de dret funciona i que la justícia actua amb ponderació, temperança i rigor», ha afirmat en una entrevista a TVE. Ábalos ha apuntat que el seu executiu no es planteja per ara concedir cap indult perquè «la posició del govern és que es compleixi la sentència». Tampoc una amnistia, perquè una amnistia «no és una situació aplicable en una situació de normalitat, sinó etapes de canvis de règim, i no té cap cabuda».Ábalos ha reaccionat a la sentència pocs minuts després que es conegués i ha apuntat que els ciutadans s’han de «congratular» pel fet que «l’Estat de dret funciona i no es deixa portar per cap tipus de pressió».Ha demanat «responsabilitat» a l’independentisme «perquè la sentència s’ha d’acatar si o si», especialment «pels que exerceixen algun tipus de lideratge». «S’han deixat les coses clares i hem d’aprofitar aquesta oportunitat per marcar una nova etapa», ha dit.Preguntat per un possible insult, ha afirmat que el seu executiu «no està per aquesta qüestió». «Ara no procedeix parlar de l’indult i el govern no té aquesta voluntat», ha dit. Segons Ábalos «això és un procediment que és l’interessat qui ho ha de demanar i els tribunals s’han de posicionar», i «la posició del govern és que s’executi i es compleixi la sentència».També ha tancat la porta a l’amnistia, que «no és aplicable en una situació de normalitat, sinó etapes de canvis de règim, i no té cap cabuda». «Aquí el sistema ha demostrat que funciona i no procedeix cap amnistia», ha dit.