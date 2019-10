Una noia presenta una queixa per com la van tractar dues mosses d'Esquadra quan va denunciar una violació

Assegura que les agents no es van creure el seu relat i van riure's d'ella

Actualitzada 12/10/2019 a les 17:17

Una noia ha presentat una queixa per com la van tractar dues mosses d'Esquadra d'una comissaria del Maresme quan va anar per denunciar una violació en una discoteca de Blanes, segons ha publicat el diari 'Ara'. La víctima era menor en el moment dels fets. Fonts policials han confirmat a l'ACN que Afers Interns està investigant el cas. Segons ha explicat la noia, que ara ja és major d'edat, va patir una agressió sexual per part de dos joves en un carrer proper a la discoteca un dissabte a la nit del mes de juny. El dilluns va acostar-se a una comissaria per posar una denuncia, però les dues mosses que la van atendre, segons el seu relat, li van dir que la seva narració no era creïble, perquè no tenia blaus, i van riure's d'ella. Van afegir que anar borratxa comporta aquest tipus de situacions i que moltes noies presenten denúncies falses.La noia va sortir de la comissaria sense presentar la denúncia. La seva mare es va adonar que passava alguna cosa i va aconseguir que una amiga seva li expliqués el que havia passat. Llavors va acompanyar-la a l'Hospital de Calella per fer-se les proves de transmissió sexual. Els Mossos li van prendre declaració allà i l'endemà va anar a una altra comissaria, a prop de la discoteca, per posar la denúncia. L'agent que les va atendre les va animar a presentar una queixa contra les seves companyes i així ho van fer.Quan van presentar la denúncia, els dos joves ja havien estat localitzats pels Mossos, que havien començat a buscar-los arran de l'exploració que li havien fet a l'Hospital de Calella. Ella els va identificar.