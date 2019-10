Sánchez anuncia una oferta als partits en un termini de 48 hores després del 10-N per formar govern en un mes

El líder del PSOE presenta un document de cinc pàgines «per avançar i vèncer el bloqueig»

Actualitzada 13/10/2019 a les 18:17

El líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha presentat aquest diumenge un document de cinc pàgines per «avançar i vèncer el bloqueig». En el text, Sánchez avança que si guanya les eleccions del 10-N es compromet a fer una oferta a tots els partits «en un termini de 48 hores» per fer govern en un mes. «L'objectiu és formar al desembre un govern progressista, unit i coherent en els grans temes nacionals i que no depengui del vot dels independentistes», s'assegura en el document, que s'ha presentat just abans de la intervenció del líder del PSOE en un míting a Alcorcón. «El principal problema polític que té Espanya es diu bloqueig. No hi ha més temps a perdre. Atur, dependència, violència de gènere, igualtat... tots aquests desafiaments no els resoldrem si no hi ha govern i torna a triomfar el bloqueig», ha avisat Sánchez davant la militància madrilenya.«Per tant, és molt important que el 10-N concentrem el vot en l'única opció política que pot garantir que hi hagi un govern viable, que és el Partit Socialista», ha insistit el president del govern en funcions. Davant un PSOE que «anteposa les necessitats del país a les del partit», Sánchez ha disparat contra «els clàssics». «Un Pablo Iglesias obsessionat per la gran coalició del PSOE amb el PP, passant per un Albert Rivera que va aconseguir apuntalar el PP de la corrupció i pactar amb la ultradreta i un Pablo Casado que no fa campanya perquè quanta més gent vagi a votar el 10-N, pitjor l'hi anirà», ha enumerat amb ironia el president espanyol en funcions. «Hem de demanar la confiança a tots els espanyols, més vots pel PSOE significa menys possibilitats per a aquells que volen bloquejar els avenços en justícia social, neteja i convivència», ha conclòs Sánchez.