Els populars han difós el curt a les xarxes socials per elogiar la llengua castellana i mostrar «tot el que uneix» Espanya i Amèrica Llatina

Actualitzada 13/10/2019 a les 13:28

Els Minyons de Terrassa han exigit al PP que retiri la imatge d'un castell seu en un vídeo publicat amb motiu del Dia de la Hispanitat. Els populars han difós el curt a les xarxes socials per elogiar la llengua castellana i mostrar «tot el que uneix» milers de persones a Espanya i Amèrica Llatina. En el segon 23 del vídeo –que en dura un total de 44- es veu un castell dels Minyons de Terrassa. «En aquest vídeo s'ha utilitzat una imatge de la nostra colla sense el nostre consentiment. Els Minyons de Terrassa no compartim les idees d'un partit que considerem antidemocràtic i corrupte, per això exigim la retirada immediata de la nostra imatge d'aquest vídeo», han piulat els 'malves' al seu compte de Twitter. En el vídeo del PP s'entrellacen imatges d'expressions diferents de la cultura del territori on es parla castellà, i inclou també la Sagrada Família.