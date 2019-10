Detinguts dos homes a la Jonquera quan transportaven 500 quilos d'haixix per l'AP-7

Els agents van observar que, en un cotxe que estava aturat en una retenció, s’hi podien veure tres fardells de roba dels que s’usen habitualment per transportar haixix

Agents de la Policia-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), juntament amb efectius de l’Agència tributària, van detenir el dia 4 d’octubre dos homes de nacionalitat francesa, de 20 i 21 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.En el marc d'investigacions independents dos vehicles de Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera de l’Agencia Tributària van detectar a l'AP-7, a l'altura de la localitat de Bellaterra, un vehicle amb matrícula francesa que estava aturat en una retenció de trànsit.Els agents van observar, a través del vidre posterior del vehicle, el que semblaven tres fardells de roba amb un cordatge de color verd. L’experiència de seguida els va fer veure que es tractava dels fardells característics que s’utilitzen per al transport d'haixix. En comprovar les dades de la matrícula van saber que el vehicle s'havia saltat un control policial a la demarcació de Castelló, motiu pel qual es va decidir el seguiment i control del cotxe.Durant el trajecte el turisme va fer nombroses maniobres destinades a detectar i evitar qualsevol eventual control policial. Després de circular per l'autopista i la carretera N-II en direcció a França el vehicle es va aturar en una gasolinera de la localitat de la Jonquera (Girona) on els agents van decidir interceptar-lo.L'operació es va saldar amb dos detinguts que van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. El jutge va decretar l’ingrés a presó per l’arrestat que conduïa el cotxe on es transportava la droga i la llibertat amb càrrecs per al segon, que en aquest cas conduïa el vehicle llançadora. Es van comissar prop de 500 quilos d’haixix, els dos vehicles, a més de documentació i diversos telèfons mòbils.