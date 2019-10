Marchena es mostra disgustat per les filtracions de la sentència però admet que «no es poden evitar»

El president del tribunal que ha jutjat els líders independentistes confirma que farà públic el veredicte dilluns o dimarts

Actualitzada 12/10/2019 a les 16:03

El president del tribunal que ha jutjat els líders independentistes, Manuel Marchena, s’ha mostrat aquest dissabte disgustat per les filtracions de la sentència. «És una pena, però en una sentència que passa per dotze persones no es poden evitar», ha admès Marchena, en una conversa amb periodistes durant la recepció del dia de la hispanitat al Palau Reial de Madrid. El jutge no ha volgut confirmar les informacions que preveuen una condemna per sedició i malversació però no per rebel·lió, perquè «una sentència no està acabada fins que l’últim magistrat la signa», fins al «darrer minut». «No puc confirmar una filtració, seria una insensatesa», ha advertit Marchena, que confia fer públic el veredicte aquest dilluns o dimarts.