Es reforça la presència policial al Port de Tarragona

També s'ha reforçat visiblement a l'Aeroport de Barcelona i l'estació de Sants

Actualitzada 12/10/2019 a les 15:45

La presència policial s'ha reforçat visiblement aquest dissabte a l'Aeroport de Barcelona, el Port de Tarragona i l'estació de Sants. Diverses furgonetes de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil custodien l'entrada d'aquestes infraestructures estratègiques de cara a la imminent sentència del procés i la previsió de grans mobilitzacions de la ciutadania. En paral·lel, la seu del Departament d'Interior ja ha posat en marxa el Centre de Coordinació (CECOR) amb l'objectiu de concertar les actuacions dels Mossos d'Esquadra amb els dos cossos policials espanyols. A primera hora del matí, a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat s'hi han pogut veure diverses furgonetes dels antiavalots de la Policia Nacional, estacionades a l'exterior de la zona d'arribades i de la zona de sortides. Diversos agents porten armes llargues i fins i tot algun porta un escut.També han passat per la zona de l'aeroport barceloní una furgoneta i un vehicle tot terreny del Grup de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil, els antiavalots del cos. A l'estació de Sants, en canvi, la presència policial és més discreta i les tres furgonetes de la Policia Nacional s'han estacionat a la part posterior que dona a la plaça de Joan Peiró i la parada de taxis. I pel que fa al Port de Tarragona, s'ha vist un major desplegament de la Guàrdia Civil, amb controls en una de les entrades de la infraestructura i diversos agents davant del patruller Infanta Cristina, atracat al Moll de la Costa del barri del Serrallo. A Girona ciutat, l'increment de la presència policial només s'ha fet sentir davant la subdelegació del govern espanyol amb dues furgonetes extra de la Guàrdia Civil.Els tres cossos policials han fet diverses reunions els últims dies per coordinar-se l'operatiu i han acordat les funcions de cadascú. D'aquesta manera, l'ordre públic correspondrà a la policia catalana. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos treballen amb l'objectiu de partir de la mediació en aquells llocs on hi pugui haver conflicte. En llocs crítics com la delegació del govern espanyol a Catalunya, es preveu que hi hagi un doble cordó, el primer format pels Mossos i un de segon amb agents de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Per la seva banda, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ja han reforçat la seva presència a Catalunya amb l'enviament d'agents procedents d'altres punts de l'Estat.