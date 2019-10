Condemnats per practicar sexe en un cotxe mentre circulaven per l'AP-6

La sentència prohibeix als dos encausats conduir vehicles a motor i ciclomotors durant dos anys i un dia

El Jutjat penal Número 1 de Segòvia ha condemnat a sis mesos de presó al conductor d'un vehicle i a la seva parella per practicar sexe mentre circulava per l'autopista AP-6 al seu pas per la localitat de Villacastín el 15 de desembre del passat any.En el judici celebrat recentment els dos processaments es van declarar culpables i van acceptar la imposició de la pena que reclamava el fiscal per un delicte contra la seguretat viària en la seva modalitat de conducció temerària, han informat aquest divendres fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCyL).La sentència de conformitat acordada per les parts estableix que l'home encausat conduïa el vehicle que circulava per l'autopista de peatge quan, en un moment determinat, la seva parella «es va asseure damunt», «abraçant-lo, amb les cames obertes, col·locant-se tots dos sobre el seient del conductor, al mateix temps que l'acusada realitzava moviments sexuals».La resolució judicial explica que, mentre això ocorria, el cotxe en el qual viatjava la parella circulava pel carril esquerre de l'autopista, avançant a diversos vehicles malgrat que l'acusat i conductor no parava esment alguna a la conducció en estar realitzant activitats amb la seva parella incompatibles amb portar el volant, «la qual cosa feia que la seva conducció fos en zig-zag».Va arribar fins i tot a envair el carril contrari, obligant un altre conductor a desistir d'una maniobra d'avançament per a evitar la col·lisió. El jutge ha acceptat la petició del fiscal i de l'advocat dels acusats i ha acordat la suspensió de la pena de presó durant dos anys, amb la condició que no tornin a delinquir en aquest període.La sentència prohibeix als dos encausats conduir vehicles a motor i ciclomotors durant dos anys i un dia.