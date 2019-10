Consulta el calendari laboral i els festius del proper 2020

En total hi haurà sis ponts a Catalunya

Actualitzada 11/10/2019 a les 16:58

1 de gener: Any Nou (dimecres)

6 de gener: Reis (dilluns)

10 d'abril: Divendres Sant

13 d'abril: Dilluns de Pasqua

1 de maig: Dia del Treballador (divendres)

24 de juny: Sant Joan (dimecres)

15 d'agost (dissabte)

11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya (divendres)

12 d'octubre: Hispanitat (dilluns)

8 de desembre: La Immaculada Concepció (dimarts)

25 de desembre: Nadal (divendres)

26 de desembre: Sant Esteve (dissabte)

La Direcció General de Treball ha publicat aquest divendres al Boletín Oficial del Estado (BOE) el calendari laboral del 2020 amb els festius per les comunitats autònomes. En total el proper any hi ha 12 dies festius, 8 dels quals se celebren de forma conjunta a Espanya i 4 de cada comunitat.L’any vinent tindrà els següents dies festius del calendari laboral a tota Catalunya:Així, Setmana Santa se celebrarà del 10 al 13 d'abril i en total hi haurà sis ponts. Concretament, Reis, Pasqua, l'1 de maig, la Diada de Catalunya, 12 d'octubre i Nadal. Enguany, Any Nou cau en dimecres, al igual que Sant Joan; el 15 d'agost serà dissabte, la Immaculada serà dimarts i Sant Esteve dissabte. Tots Sants l'any que ve caurà en diumenge.A aquests dies els ajuntament hauran de sumar-hi les dues festes locals. En el cas de Tarragona, Sant Magí caurà en dimecres, al igual que Santa Tecla. Pel que fa a Reus, Sant Pere caurà en dilluns i Misericòrdia en divendres.