La justícia alemanya confirma que l'atac al costat de la sinagoga va ser un atemptat ultradreta

L'autor portava diverses «armes llargues» i fins a quatre quilograms d'explosius

Actualitzada 10/10/2019 a les 17:49

La ministra alemanya de Justícia, Christine Lambrecht, ha confirmat avui que l'atac perpetrat ahir als voltants de la sinagoga d'Halle (est d'Alemanya), amb dos morts i dos ferits greus, va ser un atemptat de rerefons ultradretà.«Stephan B. va tractar de cometre una massacre mogut per racisme i antisemitisme», ha destacat per la seva part el fiscal general, Peter Frank, respecte a l'autor de l'atac, qui va acudir a la sinagoga «fortament armat» i va deixar escrit un manifest en el qual van quedar perfectament clares les seves intencions.Al sospitós, detingut ahir, se li imputa aquesta fiscalia doble assassinat, per les morts d'una dona i un home, i altres nou càrrecs d'intent d'assassinat, així com pels ferits que va provocar en el segon tiroteig ocorregut en un local de menjar ràpid turc, a 500 metres de la sinagoga.Frank ha indicat que l'arrestat portava diverses «armes llargues», «possiblement de fabricació casolana», i fins a quatre quilograms d'explosius, amb els quals, d'haver aconseguit entrar en la sinagoga, hagués pogut matar «a molta gent».El fiscal general ha agregat que, amb la retransmissió en directe que va fer Stephan Balliet gràcies a una càmera incorporada al seu casc i amb els seus comentaris, pretenia una «repercussió global» i animar a altres ultradretans a cometre més atacs.Finalment, ha indicat que de moment no té «respostes clares» per a molts dels interrogants que queden per buidar, com si l'atacant comptava amb suports externs o còmplices, i ha avançat que la revisió de les seves comunicacions i la seva activitat en la «dark net» (la xarxa fosca) portarà un temps.La ministra ha considerat que la violència ultradretana és una de les «majors amenaces que confrontem» com a societat i que l'Estat de dret ha d'emprar totes les eines a la seva disposició per a combatre-la de manera conscient.Lambrecht ha argumentat així mateix que la violència, com la que es va registrar aquest dimecres en Halle, segueix l'augment dels comentaris d'extrema dreta. «Primer van les paraules i després els fets», ha assegurat.També ha demanat una major «responsabilitat» als proveïdors d'internet i a les plataformes digitals perquè contribueixin a defensar la democràcia i l'Estat de dret.La Fiscalia general ha demanat presó preventiva per l'acusat, que passarà aquest dijous a disposició judicial.