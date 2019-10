L'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos anuncia que també ho recorrerà

Actualitzada 10/10/2019 a les 18:35

La família del dictador Francisco Franco ha presentat aquest dijous un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) contra l'exhumació del dictador, segons han confirmat fonts del TC. És un nou intent dels néts del dictador per impedir que el govern espanyol traslladi les restes de Franco al cementiri del Pardo. Tanmateix, fonts jurídiques afirmen que això no paralitza l'exhumació. Així doncs, el govern espanyol té llum verda per traslladar les restes del dictador encara que hi hagi pendent aquest recurs al TC. L'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos ha anunciat en un comunicat que també recorrerà l'exhumació. Tots dos sol·liciten que es paralitzi el trasllat com a mesura cautelaríssima.