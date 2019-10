Els nens de deu anys tenen unes miopies un 30% més altes que fa deu anys

L'OMS preveu que el 2050 la meitat de la població sigui miop

Actualitzada 10/10/2019 a les 15:31

Els infants que actualment tenen deu anys tenen unes miopies un 30% més altes que els infants de 10 anys del 2008. Segons el Col·legi Oficial d'òptics Optometristes de Catalunya, COOOC, una de les causes pot ser la falta d'alerta primerenca i prevenció, ja que el 32% de la població no revisa periòdicament la seva visió, unes dades que s'agreugen en el cas dels infants. Un de cada dos menors pot patir un problema visual però només un de cada quatre famílies en sospita l'existència. Els canvis d'hàbits, amb un augment de l'ús de les pantalles, que pels menors de 30 anys pot suposar 10 hores al dia, són alguns dels motius amb què els experts justifiquen l'augment de la prevalença de la miopia. L'OMS preveu que el 2050, la meitat de la població sigui miop.L'augment de l'ús de les pantalles, situa en 9,3 hores al dia l'estona que passen davant mòbils i ordinadors les persones d'entre 31 i 45 anys, 8,3 en persones de 46 a 60 anys i fins i tot de les 3,8 en persones més grans de 60 anys. Els experts recomanen un màxim de dues hores diàries.A Catalunya, es calcula que prop de dos milions de persones són miops i d'aquests, mig milió tenen entre 17 i 27 anys. Vuit de cada deu nen miops tenia antecedents familiars per la qual cosa haurien d'haver estat menors controlats des dels seus primers anys de vida.La miopia no està considerada una malaltia però els optometristes consideren que un ull de més de 5 diòptries de miopia es considera un ull patològic que a la llarga pot patir importants problemes visuals i oculars. Per exemple, una persona amb més de set diòptries multiplica per 44,2 les possibilitats de patir un despreniment de retina i per 126,6 les d'una maculopatia.