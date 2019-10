Detenen onze membres d'un clan que es dedicava a saquejar cotxes als aparcaments de les platges

En tan sols dotze dies de diferència, els lladres van cometre cinc robatoris a Palamós i Sant Feliu de Guíxols

Actualitzada 09/10/2019 a les 16:03

Interceptar la furgoneta

Els Mossos d'Esquadra han detingut onze membres d'un clan que es dedicava a saquejar cotxes als aparcaments de les platges del Baix Empordà. Els lladres actuaven sobretot a Palamós –en concret, a la Fosca i a Castell- però també se'ls atribueix un altre robatori a Sant Feliu de Guíxols. En tan sols dotze dies, entre el 24 de setembre i el 5 d'octubre, els arrestats van saquejar cinc vehicles. A l'hora d'actuar els integrants del clan es repartien en petits grups (d'entre tres i quatre persones). Els Mossos els van sorprendre a tots o bé quan estaven en plena feina, o bé quan fugien just després de cometre algun dels robatoris. Entre els detinguts hi ha un menor d'edat, que està pendent de declarar davant la fiscalia de menors. La resta d'integrants del clan han quedat en llibertat provisional després de passar pels jutjats.La primera de les detencions va tenir lloc el 24 de setembre. Aquell dia, els Mossos d'Esquadra van enxampar in fraganti tres dels integrants del clan mentre saquejaven dos cotxes aparcats a la platja de Castell. I tres dies després, van detenir quatre membres més del grup. En concret, dos homes i dues dones.Aquests arrestats també havien robat a dins d'un cotxe aparcat a prop de la platja de Castell. Els Mossos els van aturar quan intentaven fugir i, a més de recuperar tot el botí que s'havien endut, a dins del vehicle la policia hi va trobar un martell per fracturar vidres (que els lladres havien amagat sota el respatller).L'última de les detencions, la que va permetre desmantellar el clan, va tenir lloc dissabte passat. En aquest cas, els Mossos van arrestar quatre integrants més de la banda. En concret, un menor d'edat, un home de 44 anys, i un noi i una noia de 20. Els arrestats són de nacionalitat italiana i croata. Dos d'ells tenen domicili desconegut i als altres els hi consta una direcció al Barcelonès i a Itàlia.A aquests quatre detinguts, els Mossos els hi atribueixen dos robatoris amb força a interior de vehicle. Tots dos, comesos el mateix dia 5 d'octubre a la platja de la Fosca de Palamós i a Sant Feliu de Guíxols.Precisament, l'alerta del robatori a la Fosca és el que va permetre detenir-los. Els Mossos van saber que els sospitosos havien fugit amb una furgoneta i, gràcies a la descripció que els van donar, van poder aturar el vehicle quan circulava per la C-66 a l'alçada de Torrent.Els agents van identificar els quatre lladres (un dels quals viatjava ocult a la part de càrrega de la furgoneta) i van escorcollar el vehicle. A dins, hi van trobar objectes que els integrants del clan havien robat durant els saquejos a Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Entre d'altres, van comissar quatre tornavisos, un martell per trencar finestres, quatre paquets de tabac, una caixa d'eines i dues llanternes.Després de les detencions, els diferents integrants del clan han anat passant a disposició judicial. I tots ells han quedat en llibertat provisional. En el cas del menor d'edat, aquest jove està pendent de declarar davant la fiscalia de menors.