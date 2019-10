Alerten d'un nou cas de 'phising' que suplanta a La Caixa

Els usuaris reben un missatge al mòbil fraudulent

Actualitzada 10/10/2019 a les 16:52

Tornen els correus fent-se passar per La Caixa NI CAS, no cliquis enllaços ni omplis formularis amb les teves dades/contrasenyes RECORDA que la teva entitat MAI te les demanarà per mail #PHISHING pic.twitter.com/I7GhlpzENB — Mossos (@mossos) October 10, 2019

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova campanya de phising que suplanta l'entitat bancària La Caixa. La nova estafa consisteix en rebre un missatge al mòbil del banc amb l'objectiu de robar les contrasenyes d'accés dels usuaris.En el missatge, asseguren que el compte de l'usuari ha estat restringit i hi ha un enllaç que redirigeix a una pàgina molt similar a la original del banc per reactivar el compte. Allí demanen actualitzar les dades personals per seguir accedint a la banca electrònica i així, aconsegueixen robar les dades. Un cop introduïdes, l'usuari rep un SMS per posar a la pàgina web i aconseguir que el compte funcioni amb normalitat.Des de la policia autonòmica recorden que cal accedir al banc directament a través de l'APP o posant la URL al navegador, no des d'un enllaç.