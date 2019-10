Almenys dos morts en un tiroteig prop d'una sinagoga a Alemanya

La policia ha detingut a un dels autors

Actualitzada 09/10/2019 a les 15:26

La policia alemanya ha informat avui de la detenció d'una persona presumptament vinculada amb el tiroteig on han participat diversos atacants a la ciutat de Halle (est del país), on han mort almenys dues persones.Fonts policials han informat d'aquesta detenció després d'un atac que, segons el canal informatiu de televisió Ntv, s'ha produït en un local de menjar ràpid turc, mentre que altres mitjans assenyalen que anteriorment hi ha hagut trets als voltants d'una sinagoga.Un testimoni presencial que es trobava al local ha relatat a aquest canal que l'agressor anava vestit de militar, amb un casc o màscara, i que portava una arma automàtica i el que semblava una granada de mà.D'acord amb el relat d'aquest ciutadà, en el moment de l'atac es trobaven en el local unes cinc o sis persones i l'atacant tenia un comportament «molt marcial».S'investiga, en paral·lel, una possible relació entre aquest atac i un altre tiroteig produït poc després en Landsberg, a uns 15 kilometros de Halle, ciutat de l'estat federat de Saxònia-Anhalt.La policia local ha cridat a la població a romandre a les seves cases i extremar precaucions fins que s'aclareixi completament l'ocorregut.Inicialment, les fonts policials de Halle han parlat d'un únic agressor -un home-, mentre que poc després partien ja de la base de què es tractava de diverses persones, probablement tres.Suposadament l'agressor o agressors s'han escapat amb un automòbil, pel que sembla en direcció a Leipzig.