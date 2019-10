'Espòiler', 'tuitar', 'poliamor' o 'empoderament', entre els 500 nous termes catalans normalitzats

El llistat publicat al DOGC inclou novetats dels camps de la informàtica, la meteorologia, la política, la sexualitat o la zoologia

Actualitzada 08/10/2019 a les 16:04

El Consell Supervisor del TERMCAT acaba d’aprovar i fer públic el llistat de més de 500 nous termes catalans que ha normalitzat durant l’any 2018 i el primer trimestre de 2019. Entre aquests destaquen, com és habitual, els vinculats a les noves tecnologies, i que solen ser anglicismes: espòlier, tuitar, trolejar, sèxting o programari maliciós, entre altres, són des d’ara termes correctes en català. La llista és llarga, i els sectors que han incorporat més actualitzacions són els dedicats a la informàtica, els sistemes d’informació (gràfic de barres), la meteorologia (tornado, calamarsa), l’empresa i el màrqueting (brànding), la sexualitat (poliamor, pèting) o la zoologia (acrocefàlids, bernièrids). També la sociologia i la política aporten nous termes, com el molt estès i ara normalitzat empoderament.L’apartat de meteorologia inclou una cinquantena de termes, consensuats amb un ampli grup d’especialistes del sector, sobre pertorbacions (minihuracà mediterrani o medicà), remolins (mànega, tornado, cap de fibló, fibló o tromba; mànega marina o tromba marina; remolí de pols, bufarut o follet, etc.), o hidrometeors sòlids (calamarsa, calabruix o granís; neu granulada o neu rodona; pedra; pedra grossa, etc.)També tenen un pes important en aquest DOGC els termes de zoologia, concretament de l’àmbit de l’ornitologia, amb la catalanització del nom de diverses famílies d’ocells (acrocefàlids, bernièrids, caliptofílids, mohòvids, etc.) i amb la denominació catalana de diverses espècies exòtiques (elani perlat, nínox bru, takahé de l’illa del Nord, todi de Cuba, etc.), i de l’àmbit dels insectes, amb el nom de les principals espècies de cigales de Catalunya (cigala de l’olivera, cigala del pi, cigalella alacurta, brunzidora cotonosa, etc.).El DOGC també recull un nombre important de termes dels sectors de la bioètica i les ciències de la salut en general (futilitat, gestació per substitució), la botànica (anoner pinya, arbust de la mel), les fustes exòtiques (amarant, banús africà).També de l’empresa i el màrqueting (botiga insígnia, botiga conceptual, brànding o construcció de marca; la sociologia i la política (empoderament o apoderament, escalada del conflicte, enrocament, estat brètol), la sexualitat i l’erotisme (BDSM, brollada, pèting, poliamor) o l’alimentació i la gastronomia, amb noms d’hortalisses (brocolet, col florida xinesa o tsaixin) i altres productes alimentaris (gula, surimi).