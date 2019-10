Mor el periodista Pepe Oneto als 77 anys

Ha mort a la clínica Quirón de Sant Sebastià on estava ingressat des d'agost per una intervenció quirúrgica

El periodista gadità Pepe Oneto ha mort aquest dilluns als 77 anys, segons informa el diari digital La República de las Ideas, on era conseller editorial i articulista.Un dels grans periodistes de la Transició i la Democràcia, Oneto ha mort a la clínica Quirón de Sant Sebastià on romania ingressat des de mitjan agost, segons el diari digital.A l'agost havia estat sotmès a «una greu intervenció quirúrgica», segons va revelar el propi periodista en el seu compte de Twitter.Pepe Oneto va ser intervingut d'una peritonitis aguda, segons va informar Efe el periodista Luis María Anson, que era amic seu.Va ser el 20 d'agost quan Oneto va escriure «molt agraït al personal de la Policlínica Guipúscoa del Grup Quirón Salut, i al doctor Murgoitio Lazcano, per les seves cures i atencions en la greu operació quirúrgica a la que em van sotmetre en plenes vacances a Sant Sebastià. Tenim una gran Sanitat Publica i Privada».Casat i amb un fill, José Oneto va néixer a San Fernando de Cadiz al 1942 i era llicenciat en Ciències Econòmiques i Diplomat en Periodisme.Va començar a treballar al diari Madrid fins a la seva desaparició, al novembre de 1971, i va escriure, durant més de sis anys, una crònica política que es publicava en quinze periòdics, entre ells La Vanguardia de Barcelona.També va ser cronista de l'agència Colpisa (1969) i va treballar en la delegació de Madrid de l'agència France Presse i al 1974 va començar a fer informació política en Cambio 16, revista de la va ser nomenat subdirector en 1975 i en la qual va ocupar el lloc de director entre juliol de 1976 i gener de 1985, quan va presentar la renúncia per motius personals.Amb posterioritat va començar a col·laborar amb el Grup Zeta com a cronista polític i al juny de 1987 va ser nomenat director de la seva revista Tiempo, en substitució de Julián Lago.En paral·lel a la direcció de Tiempo, va col·laborar amb l'agència OTR i va participar en les tertúlies de diversos mitjans de comunicació com a Protagonistas de la COPE des de 1988 o en els espais televisius de Jesús Hermida A mi manera (TVE) i Con Hermida y Cia (Antena 3).En 1996 va ser nomenat director de notícies d'Antena 3 Televisió fins que Telefónica es va fer amb l'accionariat del Grup Zeta en la cadena televisió en 1997.Va tornar llavors al Grup Zeta com a director de Publicaciones i va reprendre la seva activitat com a tertulià i en 2010 va fer el salt a les noves tecnologies com a conseller editorial del periòdic a Internet La República de las Ideas, projecte liderat per Pablo Sebastián, en el qual publicava en la secció d'Opinió sota el títol Viva la Pepa.A més, Oneto és autor de nombrosos llibres, entre els quals figuren Cien días de la muerte de Francisco Franco (1975), La noche de Tejero (1981), Los últimos días de un presidente. De la dimisión al golpe de estado (1981), ¿Dónde va Felipe? (1984) o 23 F. La historia no contada (2006).