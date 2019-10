Mor un home de 65 anys en l'incendi de casa seva a Mallorca

L'home tenia nacionalitat belga

Actualitzada 06/10/2019 a les 11:33

Un home de 65 anys i nacionalitat belga ha mort calcinat en un incendi ocorregut en la nit de dissabte en un habitatge de la localitat mallorquina de Moscari, ha informat el 061.L'avís sobre aquest succés ha tingut lloc a les 23.30 hores i la casa afectada per les flames se situa al carrer Espanya de Moscari, on han acudit Bombers de Mallorca, Policia Local i una ambulància del 061.Al principi, els serveis d'emergència desconeixien si hi havia algú dins de la casa, però una vegada apagat el foc s'ha descobert el cadàver d'una persona, un home de 65 anys i nacionalitat belga, segons informa la Cadena Ser, que cita a fonts de la Guàrdia Civil.La Policia Científica s'ha fet càrrec de la recerca sobre aquest succés.