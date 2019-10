La DGT vol prohibir l'aparcament dels patinets i les bicicletes a les voreres

S'hauran de suprimir places d'aparcament de cotxes per a fer-los lloc

Actualitzada 07/10/2019 a les 15:01

Fer-los lloc

Un sol pal

Els patinets i les bicicletes tindran prohibit no sols la circulació sinó també l'estacionament a les voreres segons la normativa que té preparada la Dirección General de Tráfico.Així ho ha informat el director general de trànsit, Pere Navarro, en la presentació de la campanya «Por aquí no puedo, por aquí no paso» impulsada per l'Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (ASPAYM).«Les voreres són per als vianants, per als que van en cadires de rodes i per als pares que porten cotxets i l'objectiu al final és que no van a circular per elles» vehicles com els patinets, ha destacat Pere Navarro.I ha recalcat: «La normativa que tenim nosaltres preparada ja la prohibeix, però tampoc estacionaran a les voreres», ha afegit.En aquest sentit ha explicat que s'hauran de suprimir places d'aparcament per a automòbils perquè es col·loquin els patinets, les bicicletes i les motocicletes.El responsable de Tráfico ha valorat la bandera que ha enarborat ASPAYM amb aquesta campanya i ha recordat que a més «hi ha nou milions de majors de 65 anys que caminen molt per prescripció mèdica o per raons de salut i que també volen que les voreres estiguin lliures d'obstacles».Pere Navarro ha advertit a més de que després del boom de la bicicleta «ve el dels desplaçaments a peu o en cadira de rodes per les voreres, que és un gran motor de transformació de les ciutats».«És veritat que surtin obstacles per tot arreu i a vegades no som conscients que per la llum hi ha un pal que està a la vorera i uns altres per al semàfor, el senyal de trànsit o la paperera, a més de les terrasses i la publicitat», ha comentat.Al seu judici «el repte és fer un pal que aguanti la il·luminació, que a la meitat porti el semàfor, que damunt estigui el senyal de trànsit i que també sostingui la paperera, la qual cosa és un exemple que només és qüestió de posar imaginació per anar resolent tots aquests obstacles que no es veuen des d'un despatx però sí des d'una cadira de rodes».La campanya ha estat presentada per Pere Navarro, el president de la Federación Nacional de ASPAYM, Ángel de Propios; el gerent del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Alonso Calzada i la consellera tècnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández Campillo.Té com a objectius fer una crida a la societat sobre la importància d'adoptar als espais públics comportaments segurs i responsables amb els altres per la convivència i destacar el paper de tots els agents implicats en la mobilitat per a prevenir accidents de trànsit.Pretén visibilitzar accions incorrectes a la via pública com les provocades per vehicles de mobilitat personal com els patinets, els camions de repartiment o els cubells d'escombraries.Per participar en la campanya s'ha creat la pàgina web www.poraquinopaso.aspaym.org ., que compta amb un espai dedicat a recomanacions per millorar la mobilitat urbana.