Detingut després d'agredir a la seva dona i atrinxerar-se al seu domicili amb el seu fill de dos anys

Li havia causat diverses ferides a la seva dona amb una arma blanca durant una discussió

Actualitzada 06/10/2019 a les 11:39

Un home de 40 anys ha estat detingut a Vitòria després d'apunyalar a la seva dona a la cara i en una mà i atrinxerar-se al seu domicili amb el seu fill de dos anys.Segons ha informat la Policia Local, els fets han ocorregut a les 18.40 hores quan la víctima ha avisat als serveis d'emergències per a alertar que el seu marit li havia causat diverses ferides amb una arma blanca durant una discussió i que ella havia aconseguit escapar de l'habitatge.L'agressor s'ha atrinxerat al pis amb el fill de tots dos, de dos anys, i els agents no podien accedir al domicili, per la qual cosa els policies locals han demanat ajuda a l'Ertzaintza per a derrocar la porta.Bombers, sanitaris i agents de la guàrdia municipal i de l'Ertzaintza han acudit al lloc i finalment han entrat en el pis i detingut a l'agressor.