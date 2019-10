Catalunya, tercera Comunitat Autònoma més competitiva de l'Estat segons el CDR

Supera la mitjana europea en infraestructures, salut i innovació

Actualitzada 07/10/2019 a les 20:43

Catalunya és la tercera Comunitat Autònoma més competitiva de l'Estat, per darrera de la de Madrid i de la del País Basc, segons posa de manifest l'Índex de Competitivitat Regional Europea elaborat pel Comitè Europeu de les Regions (CDR) que s'ha fet públic aquest dilluns. L'estudi analitza una catorzena de paràmetres, entre els quals l'estabilitat macroeconòmica o la bona disposició tecnològica. La nota mitjana que aconsegueix Catalunya és de 53,45 punts, pels 70,83 de Madrid i els 63,6 del País Basc. Al capdavant del rànquing, la Ciutat Autònoma de Melilla n'obté 6,71. Dels catorze paràmetres, Catalunya supera la mitjana europea en quatre punts, en el subíndex dels elements bàsics, en infraestructures, en salut i en innovació.En altres aspectes, Catalunya aconsegueix igualar la mitjana de les regions europees. En són exemples el subíndex de la innovació, la disponibilitat tecnològica, la mida del mercat o l'educació bàsica.En altres punts, en canvi, està per sota de la mitjana, com per exemple en institucions, en estabilitat macroeconòmica, en educació superior, en eficiència del mercat laboral, en sofisticació empresarial o en el subíndex d'eficiència.