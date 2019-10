Tres ferits greus per arma blanca en una baralla a Canovelles

Els Mossos obren una investigació per esclarir les causes de l'enfrontament

Actualitzada 05/10/2019 a les 18:38

Reyerta entre gitanos y marroquíes, con varios apuñalados en #Canovelles. Lo mejor es hacer un perímetro, y entrar al finalizar. No vaya a ser que luego las ONGs y los de "derechos humanos", acusen a la #Policia de racistas y de no respetar sus costumbres. pic.twitter.com/3sZuBkTwNo — Máximo Décimo (@ElHispano77) October 5, 2019

Tres persones han resultat ferides de gravetat per arma blanca aquest dissabte en una baralla a Canovelles (Vallès Oriental). Segons els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís dels fets a les 13.40h, dos grups de persones s'haurien enfrontat per causes que encara es desconeixen. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat en estat greu els tres ferits a diversos centres hospitalaris, i han informat que no es tem per la seva vida. Al lloc dels fets, al carrer de la Sèquia, també s'ha desplaçat la Policia Local de Canovelles. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir el succés i ha indicat que per ara no hi ha detinguts. Diversos usuaris han penjat vídeos gravats amb telèfons mòbils a les xarxes socials on es veu una persona estesa a terra al costat de taques de sang.