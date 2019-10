Acaba a l'hospital després que els metges pensessin que el maquillatge de zombi que portava era real

La noia havia patit un atac de pànic i no va poder explicar que portava maquillatge de Halloween

Actualitzada 05/10/2019 a les 18:23

La jove ballarina Jai Fears va ser la protagonista d'una història d'allò més curiosa. Fears participava en un reportatge fotogràfic de Halloween quan va patir un atac de pànic per culpa de l'ansietat que pateix.Els sanitaris que la van atendre van pensar que el maquillatge era real. Aquest mostrava la part inferior de la cara al descobert, motiu pel qual la van traslladar a un centre d'urgència en pensar que havia patit un trauma sever a la cara.Quan la pacient va arribar al centre no va dir res, ja que no s'havia imaginat el malentès que havia produït el seu maquillatge. Finalment van ser els metges qui es van adonar de l'error i li van donar l'alta.