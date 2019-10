Detingut per proferir insults racistes a un jove que estava assegut al banc d'una plaça

Li va arribar a donar algunes empentes al pit mentre el convidava a tornar al seu país d’origen

Actualitzada 04/10/2019 a les 19:57

A TU PUTO PAÍS, CON LOS MONOS

ala!

fuera!

venga!

a tu puto pais!



tant de bó que els @mossos utilitzin el vídeo que acabo de grabar amb el mòbil per denunciar aquest malparit de merda pic.twitter.com/aryjd8a7AC — Xavier O'C.R. (@x_oc_r) October 3, 2019

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous a les 21.30 hores un home de 43 anys, nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, per proferir insults de caire racista a un home negre que estava assegut en un banc de la plaça dels Països Catalans, al barri de Sants.Els fets van passar prop de les vuit del vespre quan un home que era a la plaça va poder observar com un altre home increpava verbalment un noi que s’asseia en un dels bancs de la zona. En acostar-s’hi es va adonar que l’estava insultant amb expressions que tenien un rerefons i una motivació de caràcter racista. A més, l’agressor en tot moment va mostrar una actitud hostil cap al noi i li va arribar a donar algunes empentes al pit mentre el convidava a tornar al seu país d’origen.L’home que havia pogut observar la seqüència dels fets ho va gravar amb el seu telèfon mòbil i va denunciar-ho a la comissaria dels Mossos de l’estació de Sants. El denunciant va aportar el vídeo que ell mateix havia enregistrat on es podia veure de manera clara com el detingut insultava i amenaçava repetidament la víctima. A més, aquesta mateixa persona va penjar el vídeo a la xarxa i el fet de seguida es va viralitzar.En dos vídeos penjats a la xarxa es pot veure com el detingut insulta i amenaça el jove, mentre un altre home i una dona s'ho miren de prop i no aturen l'acció del posteriorment detingut.De seguida una patrulla va fer recerca a l’entorn de la plaça i els agents van poder localitzar l’arrestat al mateix lloc on s’havien produït els fets i on encara també hi era el noi que havia rebut els insults. La víctima va explicar als agents que estava assegut en un banc quan l’agressor el va començar a insultar i increpar sense que hi hagués hagut cap interacció prèvia i sense conèixer-lo de res.L’home va acabar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’exercici de drets fonamentals i les llibertats públiques. Els Mossos han posat les diligències en coneixement de la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació.