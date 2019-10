Crides a la unitat i retrets en l'acte de Societat Civil Catalana

Manuel Valls ha avisat que després del 10N només cap la unitat i la portaveu del PP en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticat al PSC i a Cs

Actualitzada 05/10/2019 a les 18:08

Els partits constitucionalistes han intercanviat crides a la unitat i retrets en l'acte unitari de SCC, on l'ex primer ministre francès Manuel Valls ha avisat que després del 10N només cap la unitat i la portaveu del PP en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticat al PSC i a Cs.Societat Civil Catalana (SCC) ha celebrat aquest matí un acte per a commemorar les manifestacions per la unitat d'Espanya dels dies 8 i 29 d'octubre de 2017 a Barcelona en el qual han participat representants del PP, Ciutadans i el PSC, a més de Valls.Les figures polítiques congregades han fet diverses crides a «la unitat del constitucionalisme» i han mostrat orgull pel reeixit en aquelles manifestacions de 2017 a favor de la unitat d'Espanya, les primeres mobilitzacions massives d'aquesta índole efectuades a Catalunya.Valls ha cridat a reprendre aquest esperit i ha alertat que «després de les eleccions del 10N no hi haurà majoria» i «l'única possibilitat» que quedarà serà «la unitat del constitucionalisme»: «No hi ha una altra via, no hi ha altres aliances», ha afirmat.L'ara regidor per Barcelona ha dit que a Espanya «no hi ha ni vermells ni blaus, ni esglésies que cremen, no hi ha franquisme», i ha indicat: «Heu d'unir-vos, imaginar el futur pactant, deixar de desqualificar als altres».Ha afegit així mateix que «aquí no hi ha ni bandes ni trifascistas, hi ha homes i dones que han d'unir les seves forces perquè els catalans i la resta d'espanyols el necessiten» i, ovacionat per l'auditori, ha posat l'accent en la necessitat d'apostar per «pactes d'Estat», pel «sentit comú», l'«altura de mires» i la «voluntat de pactar».Álvarez de Toledo, en el seu torn, ha aprofitat la seva intervenció per a retreure als socialistes que no donin suport a la moció de censura contra el Govern que es debatrà el dilluns al Parlament i a Cs que rebutgi concórrer sota les sigles d'Espanya Suma en els comicis del 10N.La dirigent popular ha llançat un missatge «per als apàtics i els astuts», als qui ha avisat que «el constitucionalisme ha de ser una política, no una emergència», i ha dit que els partidaris de la unitat d'Espanya han de «canviar d'actitud al més aviat possible», ja que al seu judici aquestes manifestacions de 2017 van ser «focs artificials en una llarga nit de desistiment» després de la qual van tornar «els càlculs i la flaccidesa».A Álvarez de Toledo li ha contestat des del mateix escenari el secretari segon de la Mesa del Parlament, el socialista David Pérez, qui ha recordat que en 2001 els populars no van sumar els seus vots a la moció de censura presentada pels socialistes contra el llavors president, Jordi Pujol.«Tindrien els seus motius i els respecto», ha afirmat, i ha demanat no jugar a veure qui és més constitucionalista, qui dóna suport més a la Guàrdia Civil o qui és més monàrquic.Ha reclamat, així mateix, la unitat del constitucionalisme, sí, però «per a grans acords d'Estat» atès que els diferents actors defensen diferents models socials, territorials o econòmics.El president del grup de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha evitat, en el seu torn, respondre a Álvarez de Toledo.Ha afirmat en canvi que «el nacionalisme ha optat sempre per alguna violència en alguna mena de grau» i que «ha estat mentider», a més de negar que l'independentisme sigui un moviment «cívic» i «pacífic».«Poso en dubte el seu caràcter democràtic i dic que realment no ho són», ha insistit, doncs al seu judici el secessionisme sempre ha apostat per «la violència delegada», en aquest cas en els CDR.El president de SCC, Fernando Sánchez-Costa, en declaracions als periodistes abans de començar l'acte, ha demanat per la seva part «que no torni la tardor del 2017» ni «un escenari d'insurrecció» una vegada es conegui la sentència del cas del «procés» del Tribunal Suprem, perquè ha dit que Catalunya no necessita «tsunamis ni marxes», sinó «tornar a posar-se en marxa».Entre les personalitats presents en a l'acte també s'han comptat al exdelegado del Govern a Catalunya Enric Millo, al regidor del PP en Barcelona Josep Bou, o a la secretària tercera de la Mesa del Parlament, Laura Vílchez (Cs).