La vista per la immunitat de Junqueras es manté pel 14 d'octubre

El TJUE confirma oficial la data per analitzar la qüestió prejudicial sobre el cas del líder d'ERC

Actualitzada 04/10/2019 a les 16:37

La vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si el líder d'ERC, Oriol Junqueras, té immunitat com a eurodiputat es manté pel 14 d'octubre, la primera data que es va notificar a les parts. Tot i algunes informacions que apuntaven a que Luxemburg podria ajornar la vista, fonts de la defensa de Junqueras ja han indicat que tenen confirmació que aquell dia s'abordarà la qüestió prejudicial del Suprem sobre fins on arriba la immunitat de Junqueras. De fet, ja es preparen per ser-hi. Fonts de l'Eurocambra, que també forma part del procés perquè els seus serveis jurídics han presentat observacions, també han confirmat la mateixa data. Oficialment, aquesta tarda, el TJUE també ha confirmat el dia de la vista, que començarà a les 14.30 hores. La data del 14 d'octubre coincideix amb la imminència de la sentència del Suprem.