L'Hospital de Bellvitge realitza les primeres cirurgies de canvi de sexe

El centre disposa d'una unitat específica amb professionals dels serveis d'urologia, cirurgia plàstica i ginecologia

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:55

Llista única a Catalunya

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha realitzat aquesta setmana les dues primeres cirurgies de canvi de sexe. Concretament, han estat dues vaginoplàsties a dones trans que han volgut feminitzar els seus genitals. En tots dos casos el resultat de la intervenció ha estat satisfactori i s'espera que les pacients, que evolucionen favorablement, rebin l'alta en uns dies. Les intervencions han anat a càrrec d’una unitat multidisciplinària amb expertesa reconeguda en el camp de la cirurgia genital complexa, un model únic a l’Estat que compta amb la participació de professionals dels serveis d’Urologia, Cirurgia Plàstica i Reparadora i Ginecologia, entre d’altres. L'HUB està preparat per fer tant cirurgies per a la feminització corporal (vaginoplàstia, penectomia, orquiectomia, clitoriplàstia i vulvoplàstia) com cirurgies per a la masculinització (vaginectomia, fal·loplàstia).El de Bellvitge és un dels hospitals designats pel Servei Català de la Salut com a centre de referència per a l’atenció quirúrgica a les persones trans. Fins ara, les operacions de reassignació sexual a persones trans només es feien a l’Hospital Clínic de Barcelona, però amb la nova directriu també es poden fer a l’Hospital Universitari de Bellvitge i a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.La unitat de cirurgia trans de Bellvitge treballa de forma coordinada amb el Servei Trànsit, una unitat ubicada al CAP Numància de Barcelona que assessora les persones trans de les possibilitats mèdiques, quirúrgiques, psicològiques i socials perquè puguin prendre una decisió lliure sobre les diferents opcions per reafirmar la seva identitat. És aquest servei, designat pel CatSalut com a centre de referència per a l’atenció a les persones trans, qui gestiona les derivacions als tres hospitals referents per fer aquestes cirurgies.El passat mes d'abril la conselleria de Salut va doblar el pressupost destinat a fer aquest tipus d'intervencions, passant de 30 a 70 operacions de canvi de sexe anuals.