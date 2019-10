Ikea retira el pitet Matvra per risc d'asfíxia per als bebès

El botó de tancament podria caure del teixit i això provocar l'ennuegada del menor en cas de ser ingerit

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:40

FACUA-Consumidors en Acció alerta de la retirada del mercat del pack de pitets infantils Matvra en blau i vermell d'Ikea per possible risc d'asfíxia per als bebès. El tancament de botó podria desprendre's del teixit en tesirar d'ell o mossegar-se i produir l'ennuegada del menor en cas de ser ingerit.L'empresa ha indicat en un comunicat al seu web que aquesta retirada es realitza després que s'hagin produït dos casos a Noruega i Regne Unit, tots dos sense requerir atenció mèdica per part dels bebès.«Se'ns ha informat que existeix un risc que el botó pugui desprendre's si s'eestira d'ell», afirma Emelie Knoester, directora de Negoci d'Ikea de Suècia. «La seguretat dels nostres clients és la nostra principal prioritat a Ikea, motiu pel qual hem decidit retirar el pitet infantil Matvra, Blau/Vermell 2-pack com a mesura preventiva. Els pitets amb el mateix nom, Matvra, amb un estampat de fruites/verdures en verd/groc són segurs, ja que tant els materials com el disseny són diferents», conclou.Ikea assenyala als usuaris que posseeixin aquests pitets que deixin d'utilitzar-los i els portin a la botiga per al seu total reemborsament o substitució per un producte similar, sense necessitat de presentar el rebut de compra. Així mateix, l'empresa ha cancel·lat la producció i comercialització dels pitets afectats, que va començar el mes d'agost passat.